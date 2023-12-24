Москва, 24 декабря, 2023, 04:07 — ИА Регнум. С 1 января повышаются акцизы на табачные изделия, а значит минимальная розничная цена сигарет может вырасти со 112 до 117 рублей за пачку. Об этом предупредила «Прайм» доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Цена на сигареты

Как пояснила эксперт, с января акциз составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчётной стоимости, но не менее 3820 рублей. Разница с первоначальным планом составит около 3%.

Лебединская добавила, что повышение минимальной цены на табак на фоне неснижения объёмов реализации приведёт к увеличению государственной казны.

При этом доцент предполагает, что подорожание сигарет вряд ли повлияет на количество курильщиков, но вполне может уменьшить распространение этой привычки среди молодёжи.

Как сообщало ИА Регнум, действующие цены на алкогольную продукцию в России сохранятся до конца января 2024 года, а после новогодних праздников стоит ждать повышения.

Наценка на импортные вина планируется не позже февраля, причём существенная. В середине лета пойдут вверх и цены на российские — на 10%.