Москва, 24 декабря, 2023, 03:41 — ИА Регнум. В ночь на 23 декабря в жилом комплексе «Хедлайнер» на Мукомольном проезде мужчина нанёс ножевое ранение своей знакомой. Возбуждено уголовное дело по факту убийства. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного СК.

Publicdomainpictures.net Нож

«От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия», — пояснили следователи.

После убийства мужчина нанёс себе травмы, его госпитализировали. У него ранения правой части лица и головы — полиция предполагает, что он нанёс себе их сам.

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Подробности сообщает РЕН ТВ.

Местом кровавой истории стала съёмная квартира. Незадолго до смерти пострадавшая смогла позвонить по видеосвязи подруге и сказала, что ей «порезали шею», она заперлась в комнате. Подруга и вызвала полицию.

На данный момент установлено, что подозреваемый — 37-летний мужчина, он в ходе ссоры с 25-летней девушкой ударил её ножом.

Устанавливаются все обстоятельства происшедшего, опрашивают свидетелей.

Как сообщало ИА Регнум, следственный комитет в Удмуртии возбудил против 29-летнего отца уголовное дело об убийстве двух маленьких детей. Тела детей нашли 18 ноября. По версии следствия, мужчина из неприязни к супруге, с которой находился в процессе развода, зарезал спящих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь, нанеся смертельные удары в сердце. Потом сбежал, но его поймали в лесу.

В Анапе следователи предъявили обвинения женщине, которая зарезала своего трёхмесячного сына. После этого мать попыталась покончить с собой. Она жила с ребёнком и родителями в доме в садовом товариществе.