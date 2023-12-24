Москва, 24 декабря, 2023, 03:11 — ИА Регнум. По истечении более года с момента оглашение приговора бывшему журналисту газеты «Коммерсант», экс-советнику главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова стали доступны подробности расследования уголовного дела. Некоторые детали в специальном репортаже телеканала «Россия 24» рассказал заместитель начальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан.

Иван Шилов ИА Регнум Немецкие спецслужбы

Иван Сафронов был приговорён к 22 годам колонии строгого режима за госизмену 5 сентября 2022 года, прокурор просил суд о 24 годах колонии.

Уже в начале следствия, по словам силовика, наблюдалось активное вмешательство, тотальная информационная война со стороны стран Запада. Шло давление со стороны западных спецслужб и журналистов, которые пытались дискредитировать работу ФСБ.

«Частенько задавали вопросы президенту о Сафронове при первой удобной возможности, это была излюбленная тема», — признал Чабан, заверив, что следствие проведено качественно — экспертизы, допросы, процессуальные действия соблюдены. Приняты взвешенные, грамотные, исключительно в рамках уголовного процесса решения.

При этом Иван Сафронов понимал, что совершает тяжкое преступление, осознавал, что может в случае его раскрытия получить большой срок. В этом он сам признался в одном из разговоров.

На путь государственной измены Сафронов встал в 2012 году. Чешская разведка приступила к вербовке Сафронова и практически менее года прошло, как он стал получать первые задания.

Вербовщиком и куратором был представитель чешской разведки Мартин Ларыш, который действовал в интересах внешней разведки страны, работающей не только на правительство Чехии, но и на НАТО. Сафронов передавал Чехии данные о российских военных спутниках, работавших в первую очередь в интересах Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ.

С немецким агентом Сафронов встретился первый раз в конце 2015 года. Тот представился гражданином Германии, руководителем консалтинговой компании. По его поручению Сафронов начал собирать секретные сведения в отношении сухопутной операции России в Сирии.

В общей сложности от развёдок двух стран он получил не мене двух десятков заданий. Все они были выполнены. За каждое задание он получал не малое вознаграждение. От Чехии — 80 тыс. евро, от Германии сотни тыс. долларов.

Иван Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в передаче в 2015–2019 годах секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО.

Из «Роскосмоса» Сафронова уволили 9 февраля 2023 года. До этого он работал в «Коммерсанте», куда ем у помог устроиться его отец.

Иван Иванович Сафронов — старший — журналист, бывший военный обозреватель газеты «Коммерсантъ», полковник запаса. Он освещал работу военно-промышленного комплекса РФ, космической отрасли, а также вопросы военно-технического сотрудничества России с другими странами. В марте 2007 года его нашли мёртвым под окнами его дома в Москве. Якобы он выпал из окна.

Незадолго до смерти отец Сафронова готовился опубликовать свою статью о тайных поставках зенитных комплексов и российских самолётов в Сирию и Иран через Беларусь. Но сделать этого не успел.

После оглашения приговора, адвокаты Сафронова обращались в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, однако он оставил приговор без изменений.

Он отбывает наказание в ИК-7 в Красноярском крае. Своей вины изменник не признал.

Как сообщало ИА Регнум, житель Комсомольска-на-Амуре получил 9,5 лет колонии строгого режима за государственную измену в виде шпионажа на военную разведку Украины.

Подсудимый через интернет связался с представителем ГУР Украины «с целью передачи сведений в отношении военных объектов Министерства обороны РФ на территории Хабаровского края». Информация могла быть использована для диверсий и терактов.

15 декабря сотрудники ростовского областного управления ФСБ задержали 40-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже на украинскую разведку.