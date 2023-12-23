Окала, США, 24 декабря, 2023, 02:37 — ИА Регнум. В городе Окала американского штата Флорида несколько человек получили ранения в результате стрельбы в торговом центре, сообщила 22 декабря местная полиция.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Инцидент со стрельбой завершился. Пострадали несколько человек», — уточнили правоохранители в соцсети Х.

По предварительным данным, подозреваемому удалось сбежать. Посетителей торгового центра эвакуировали. Людям рекомендовано избегать зоны проведения расследования.

Инцидент произошёл в торговом центре Paddock Mall. Других подробностей полиция не приводит.

Журналисты телестанции WCJB добавили, что ранения получили по меньшей мере два человека, один в голову.

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря в Лос-Анджелесе в США в результате стрельбы возле торгового центра погиб один человек, ещё четверо были ранены. Подозреваемый скрылся, его разыскивают.

В США 3 декабря зафиксировали 38-й случай стрельбы в 2023 году. Этот показатель является самым высоким по числу массовых убийств за год, начиная с 2006 года, написала газета The Washington Post. Наиболее масштабный случай произошёл 25 октября в городе Льюистоне штата Мэн, тогда мужчина с психическими проблемами застрелил в баре и боулинг-клубе 18 человек и ранил 13 посетителей.