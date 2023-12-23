Киев, 24 декабря, 2023, 01:49 — ИА Регнум. Замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Сибига озвучил перечень стран Евросоюза, которые не присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украине на прошедшем летом саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом написало украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

К декларации о гарантиях безопасности присоединились более 30 стран, 15 — выразили готовность консультироваться по двусторонним соглашениям.

Таким образом, по словам украинского чиновника, к декларации по гарантиям безопасности для Украины не присоединились Венгрия, Австрия, Хорватии, Польша, Словакия и Мальта.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что, предоставляя гарантии Украине, страны НАТО посягают на безопасность России. Представитель Кремля добавил, что в Москве слышат голоса политиков, которые отдают себе отчёт в этом.

Старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут накануне саммита заявила, что США и другие страны «Большой семерки» намерены объявить 12 июля о гарантиях безопасности для Украины. По её словам, документ предусматривает выделение военной техники и усиление обмена разведданными.