Эр-Рияд, 24 декабря, 2023, 01:31 — ИА Регнум. Россиянин Дмитрий Бивол единогласным решением судей защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе, победив британца Линдона Артура.

(сс) WorldSeriesBoxing Дмитрий Бивол

Поединок состоялся 23 декабря в Эр-Рияде. По итогам 12 раундов все трое судей отдали победу российскому боксёру.

Бивол владеет титулом WBA с 2017 года. В октябре 2019 года ему был присвоен статус суперчемпиона мира WBA. Следующий бой может состояться за звание абсолютного чемпиона мира против соотечественника Артура Бетербиева.

На счету 33-летнего Бивола 22 победы, из них 11 нокаутом, проигрышей на профессиональном ринге у спортсмена не было.

32-летний британец Артур проиграл второй раз в карьере, имея 23 победы, в том числе 16 нокаутом.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря в Лужниках при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России россияне со счётом 5:0 разгромили американских боксёров в турнире «Ночь чемпионов IBA. Россия против США». Каждый поединок состоял из четырёх раундов по три минуты.

В мае президент Всемирного боксёрского совета Маурисио Сулейман заявил об отказе в проведении официального поединка между Биволом и Бетербиевым. Причиной этому стал конфликт на Украине. Ранее сообщалось, что представители боксёров не смогли договориться о проведении боя из-за отсутствия выгоды с точки зрения бизнеса.