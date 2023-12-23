Вашингтон, 24 декабря, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Беседа президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху была частной, американский лидер в разговоре не настаивал на введении перемирия в секторе Газа, сообщила 23 декабря пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА Регнум Нетаньяху и Байден

«Я не просил его о введении режима прекращения огня», — приводит слова Байдена пресс-служба.

По словам Байдена, диалог политиков был продолжительным и носил частный характер.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря один из высокопоставленных представителей Белого дома утверждал, что США проводят с Израилем обсуждение снижения интенсивности боевых действий на территории сектора Газа и начала более точечных военных операций. Такая тема обговаривалась сторонами в ходе предыдущих встреч, добавил чиновник.

Также он добавил, что с момента начала Израилем наземной операции в палестинском анклаве никто не думал, что она будет вестись «неограниченное время». Уточнять предполагаемые сроки перехода к новому этапу военной кампании в Белом доме не стали.

В Совете Безопасности ООН 22 декабря США заблокировали поправку России к резолюции с призывом к прекращению огня в секторе Газа. В сформулированной США фразе, содержащей слова «создание и поддержание условий для прекращения боевых действий», просматривается, что Вашингтон хочет развязать Израилю руки для дальнейших бомбардировок гражданской инфраструктуры и населения Газы, отметил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.