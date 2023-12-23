Москва, 24 декабря, 2023, 00:25 — ИА Регнум. В расследовании уголовного дела в отношении экс-советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Ивана Сафронова, который уже осуждён на 22 года за госизмену, наблюдалось активное вмешательство, тотальная информационная война со стороны стран Запада. Об этом заявил заместитель начальника 1-го отдела следственного управления ФСБ России Александр Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА Регнум Немецкие спецслужбы

Раскрывая подробности дела, Чабан сказал, что было давление со стороны западных спецслужб и журналистов, пытались дискредитировать работу силовиков.

«Шла тотальная информационная война против уголовного дела. Частенько задавали вопросы президенту при первой удобной возможности, это была излюбленная тема», — признал сотрудник ФСБ.

По словам Александра Чабана, различных деятелей привлекали к распространению разговоров, что якобы «обвинение абсурдно, что абсолютно всё незаконно».

Замначальника 1-го отдела следственного управления ФСБ заверил, что следствие проведено качественно — экспертизы, допросы, процессуальные действия соблюдены. Приняты взвешенные, грамотные, исключительно в рамках уголовного процесса, решения.

«Всё сделано так, чтобы ни у Генпрокуратуры, ни у судов, ни у кого не возникло никаких вопросов по поводу объёма доказательств и оценки этих доказательств», — добавил Чабан.

Как сообщало ИА Регнум, Иван Сафронов понимал, что совершает тяжкое преступление, осознавал, что может в случае его раскрытия получить большой срок. Об этом сказал Александр Чабан.

Чешская разведка приступила к вербовке Сафронова в 2012 году, и практически менее года прошло, как он стал получать первые задания.

Вербовщиком и куратором был представитель чешской разведки Мартин Ларыш, который действовал в интересах внешней разведки страны, работающей не только на правительство Чехии, но и на НАТО.

Также Сафронов передавал агенту германской разведки секретные данные о ходе сухопутной операции российский войск в Сирии в 2015 году. Он впервые встретился с немецким агентом в конце 2015 года. Тот представился Сафронову гражданином Германии, руководителем консалтинговой компании. По его поручению Сафронов начал собирать секретные сведения в отношении сухопутной операции ВС России в Сирии.

Из «Роскосмоса» Сафронова уволили 9 февраля 2023 года. До перехода в «Роскосмос» он занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в передаче в 2015–2019 годах секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО.