Анкара, 24 декабря, 2023, 00:11 — ИА Регнум. Турецкая армия провела военные операции на севере Ирака против запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК). В минобороны Турции 23 декабря заявили, что решение об этом принималось после гибели 12 турецких военнослужащих.

Иван Шилов ИА Регнум Эрдоган Курдистан

На странице оборонного ведомства Турции в соцсети X говорится, что военные начали проводить «внезапные воздушные операции против выявленных целей».

По предварительной информации, в результате столкновения нейтрализовали 13 террористов.

Как сообщало ИА Регнум, конфликт между турецкими властями и курдами длится с 1921 года. Курды ведут борьбу за существование и создание автономии в составе Турции. За права курдов с 1978 года борется РПК. Партию признали террористической и запретили как в самой Турции, так и в США, ЕС и ряде других стран.

В декабре 2023 года минобороны Турции отреагировало на совместные учения США с представителями Рабочей партии Курдистана в Сирии. Вашингтон призвали вести себя как союзник, если там хотят иметь поддержку и доверие Анкары, а также прекратить сотрудничество с террористами.