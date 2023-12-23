Москва, 23 декабря, 2023, 23:53 — ИА Регнум. В Москве 23 декабря на 44-м году жизни скоропостижно скончался актёр театра, кино, артист дубляжа Алексей Черных. О безвременной кончине друга и коллеги написала в соцсетях актриса Екатерина Соломатина.

Кадр из т/с «Глухарь. Возвращение». Россия. 2010 Алексей Черных

«Не стало моего однокурсника Лёши Черных — человека невероятного таланта, человека с раненой и очень трагичной судьбой. Человека сложного, противоречивого, но честного, справедливого, нежного, трепетного, доброго, умного и такого ранимого…», — сообщила Соломатина в своём посте.

Черных родился в Москве, окончил Школу-студию МХАТ. Работал в театрах Et cetera, Театр. doc.

Чаще всего ему в кино доставались роли второго плана, всего снялся в 33-х картинах.

Алексей Черных исполнял как драматические, так и комедийные роли. Известен по сериалам «Ищейка», «Мент в законе», «Глухарь», «Сыщики», «МУР есть МУР — 2», «Закон и порядок», «Иван Грозный» и другие.

В фильмографии у него была одна главная роль — в фильме «Сын» режиссёра Арсения Гончукова. Черных был удостоен приза за лучшую мужскую роль на ХХIII Открытом фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».

Также он был востребован на озвучке кино и мультфильмов. Алексей Черных был официальным голосом Энтони Маки, сыгравшего Сокола в «Marvel», его голосом говорит Джеки Чан в фильме «Сердце из стали».

По словам коллег, Алексей Черных не говорил о своей личной жизни, сведений о его семье, родителях также мало.

Причина смерти артиста неизвестна.