Рыбинск, Ярославская область, 23 декабря, 2023, 23:26 — ИА Регнум. В центре города Рыбинска Ярославской области легковой автомобиль пробил салон пассажирского автобуса, пострадали минимум четыре человека, сообщили 23 декабря в региональном Управлении МВД.

Кадр из видео

Очевидцы ДТП опубликовали в соцсетях фотографию белой иномарки, которая передней частью застряла в салоне автобуса с надписью «Рыбинск».

По информации полиции, авария произошла рядом с Соборной площадью в вечернее время. По предварительным данным, пострадали водитель иномарки и трое пассажиров. Их госпитализировали в медучреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Как сообщало ИА Регнум, 23 декабря под Ярославлем опрокинулся автобус со школьниками из города Струнино Владимирской области. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию. В результате аварии пострадали двое взрослых, их доставили в больницу. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

В Алма-Ате вечером 22 декабря неуправляемый автобус въехал в толпу людей на остановке. Пассажир автобуса в ходе конфликта ударил водителя-женщину, которая потеряла сознание и управление над транспортным средством. В результате три человека погибли, ещё четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы. Ударивший водителя мужчина задержан, возбуждено уголовное дело.