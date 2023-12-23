Москва, 23 декабря, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Чешская разведка приступила к вербовке бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова в 2012 году, и практически менее года прошло, как он стал получать первые задания. Об этом рассказал заместитель начальника 1-го отдела Следственного управления ФСБ России Александр Чабан в специальном репортаже телеканала «Россия 24».

Ведомости/ТАСС Иван Сафронов

Вербовщиком и куратором Сафронова был представитель чешской разведки Мартин Ларыш, который действовал в интересах внешней разведки страны, работающей не только на правительство Чехии, но и на НАТО.

Ларыш сам назначал тайные встречи, и Сафронов всегда на них приходил.

Согласно данным ФСБ, Сафронов в общей сложности выполнил 12 заданий для чешской разведки и за время сотрудничества получил порядка 80 тыс. евро.

Он получал деньги наличными во время частых поездок в Европу. Чтобы спокойно перевозить большие суммы, Сафронов привлёк свою сестру.

Из «Роскосмоса» его уволили 9 февраля 2023 года. До перехода в «Роскосмос» занимался военной и космической тематиками в газетах «Ведомости» и «Коммерсант».

Как сообщало ИА Регнум, Сафронов был задержан в июле 2020 года по обвинению в передаче в 2015–2019 годах секретных сведений о предприятиях военно-промышленного и оборонного комплекса спецслужбам стран — членов НАТО. Суд приговорил его за госизмену по двум эпизодам к 22 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 500 тыс. рублей. Он отбывает наказание в ИК-7 в Красноярском крае. Подсудимый своей вины не признал.

Сторона защиты ранее обращалась в Первый апелляционный суд общей юрисдикции, однако он оставил приговор без изменений.

Иван Сафронов передавал агенту германской разведки секретные данные о ходе сухопутной операции российский войск в Сирии в 2015 году, также рассказал Александр Чабан.