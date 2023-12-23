Киев, 23 декабря, 2023, 22:31 — ИА Регнум. Назначенный украинскими властями глава областной военной администрации (ОВА) подконтрольной Киеву части Херсонской области Александр Прокудин признался, что десять украинских волонтёров, получив разрешение на выезд из страны за гуманитарной помощью, не вернулись на Украину.

Сергей Корсун ИА Регнум

Прокудин рассказал, что выдал распоряжения о разрешении пересечения границы Украины десяти представителям организаций «Единая Украина» и «Аджалык». Люди выехали за границу Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь.

«Потом они выехали второй раз и уже не вернулись назад», — сказал Прокудин в видеообращении в своём Telegram-канале.

Дело, по словам главы ОВА, передано в правоохранительные органы. Он заявил, что больше не будет выдавать разрешение на выезд волонтёрам.

В феврале 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещён.

Как сообщало ИА Регнум, украинцы массово уклоняются от службы в ВСУ, а от принудительной мобилизации эффект нулевой, так как те, кто хотел идти на фронт, сами приходили в военкоматы в первые полгода, заявил 17 декабря руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

Буданов сообщил, что в украинской армии 1,1 млн человек и нужно набирать новых военнослужащих для поддержания этого количества из-за постоянных потерь на фронте. Он назвал неизбежной принудительную мобилизацию на Украине.

Глава ГУР также в целом низко оценил морально-психологические качества большинства жителей страны. Он заявил, что они называют себя украинцами, кричат бандеровские лозунги вроде «Украина превыше всего», но от мобилизации бегут. По мнению Буданова, жители страны не ощущают себя её гражданами.

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая 17 декабря сообщила, что в Верховной раде рассматривают законопроект об обязательной постановке женщин на воинский учёт. Она отметила, что военные хотят установить довольно жёсткие нормы в этом вопросе.