Москва, 23 декабря, 2023, 21:33 — ИА Регнум. Вторая партия столовых яиц из Азербайджана в количестве 306 тысяч штук ввезена на территорию России, сообщила 23 декабря пресс-служба Россельхознадзора в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«21 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена вторая партия столового яйца из Азербайджана в количестве 18 тонн (306 тыс. штук) для дальнейшей реализации на территории России», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 612 тыс. штук была ввезена в Россию 19 декабря.

Решение об открытии российского рынка для экспорта яиц из Азербайджана было принято в ноябре 2023 года по результатам переговоров главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и председателя агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгара Тахмазли в рамках визита главы российского ведомства в республику.

Во время большой пресс-конференции и прямой линии 14 декабря президент России Владимир Путин объяснил рост цен на яйца сбоем в работе правительства. Глава государства извинился за сложившуюся ситуацию, объяснив её не до конца обоснованным решением правительства не «открыть» вовремя импорт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 декабря рассказал журналистам, что глава государства по итогам прямой линии дал несколько поручений по вопросам, затронутым в ходе мероприятия.

Позднее сообщалось, что в ближайшие недели в Россию поступят импортные яйца, которые не будут облагать пошлинами. Ожидаются поставки из Азербайджана, Турции и Ирана. Яйца в объёме 1,2 млрд штук будут завозить в Россию без пошлин в период с 1 января по 30 июня 2024 года.