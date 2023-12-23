Абакан, 23 декабря, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Глава Хакасии Валентин Коновалов после обрушения горки в посёлке Усть-Абакан поручил профильным министерствам совместно с руководством муниципалитетов и надзорными органами проверить безопасность всех детских площадок, сообщила 23 декабря пресс-служба правительства республики на своём сайте.

Владимир Федоренко/РИА Новости

«То, что случилось в Усть-Абакане, ужасно. Необходимо сделать всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», — отметил руководитель региона.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря в Хакасии в посёлке Усть-Абакан восемь детей пострадали при обрушении горки, которую построили на центральной площади посёлка. Покататься на ней пришли почти все дети населённого пункта. В результате конструкция рухнула.

В пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Хакасии сообщили, что после обрушения горки и травмирования детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).