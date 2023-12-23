Москва, 23 декабря, 2023, 20:39 — ИА Регнум. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов 23 декабря на съезде партии заявил, что обратился к министру просвещения Сергею Кравцову по проблеме отмены новогодних ёлок в некоторых школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов.

Александр Патрин/ТАСС

Родители этих учеников, по словам Миронова, ссылались на то, что в их культурах такие праздники «не приняты». Лидер «Справедливой России» считает такой подход недопустимым.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции», — сказал он.

Ранее власти ряда регионов страны сообщили, что масштабных гуляний в новогодние выходные и праздничные дни проводиться не будет, как и праздничных фейерверков в новогоднюю ночь, но в детских садах, домах культуры и других учреждениях пройдут утренники, костюмированные постановки и иные мероприятия для детей. В частности, об этом рассказали власти Крыма и Волгоградской области.

В Москве в новогодние дни пройдёт около 200 крупных праздничных мероприятий, сообщил ранее мэр столицы Сергей Собянин. На площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» можно будет присоединиться к акции по сбору помощи для участников СВО и жителей новых регионов. В Гостином дворе запланировано 37 новогодних представлений. 30 и 31 декабря в усадьбе Деда Мороза будут празднования с концертом, семейными шоу, хороводами и другими новогодними забавами. При этом, как и год назад, фейерверков и салютов в Москве в новогоднюю ночь не будет.