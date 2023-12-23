Луганск, 23 декабря, 2023, 20:52 — ИА Регнум. В Луганске начался сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, сообщил 23 декабря председатель молодёжного парламента Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Самойлов.

Александр Река/ТАСС

«Сейчас мы находимся в кинотеатре «Русь», также по городу Луганску сбор подписей ведётся в ТЦ «Южноград», «Аврора» — более массовых местах, где большой поток людей», — рассказал Самойлов, слова которого приводит ТАСС.

Также в Луганске открылся штаб поддержки Путина. Его сотрудники будут заниматься сбором подписей и координацией общественных наблюдателей. В штаб сможет прийти любой житель республики старше 18 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря в ходе разговора с военнослужащими после церемонии вручения наград «Золотая Звезда» Владимир Путин заявил, что примет участие в выборах в марте 2024 года. Президент отметил, что в разное время у него были «разные мысли» на эту тему, однако в конце концов он решил, что «время такое», что в выборах участвовать нужно.

Путин идёт на выборы как самовыдвиженец. Группа избирателей, созданная в его поддержку, зарегистрирована в Центризбиркоме.

Голосование на президентских выборах будет впервые проходить в течение трёх дней — 15, 16 и 17 марта 2024 года.

Путин идёт на выборы в качестве самовыдвиженца, но в то же время опирается на ряд политических партий и лидеров общественного мнения, отметил ранее в беседе с ИА Регнум заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов.