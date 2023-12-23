Москва, 23 декабря, 2023, 20:43 — ИА Регнум. На внешней стороне 49-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей, сообщил 23 декабря столичный дептранс в своём Telegram-канале.

Прокуратура Москвы

В результате ДТП, уточнили в дептрансе, один из автомобилей оказался на полосе встречного движения и загорелся. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

«Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты», — посоветовали в департаменте.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855156" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В этот же день сообщалось о массовом ДТП с участием 13 автомобилей на Новорижском шоссе в городском округе Красногорск в Подмосковье. В результате пострадали две женщины, они госпитализированы. По предварительной информации, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 17 декабря массовое ДТП с участием грузовых и легковых автомобилей произошло на 21 километре Московской кольцевой дороги. Больше других пострадали два автомобиля такси с пассажирами. Один из них на скорости въехал в бетонное ограждение трассы. Однако, несмотря на существенные повреждения транспортных средств, ни водитель, ни пассажиры такси не пострадали.