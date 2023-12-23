Видное, Московская область, 23 декабря, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате перестрелки у ресторана в подмосковном Видном. Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета РФ по Московской области.

ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, в ночь на 22 декабря между двумя компаниями мужчин возник конфликт, переросший в перестрелку.

«В результате трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, ещё один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался», — говорится в сообщении.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

В ведомстве отметили, что к расследованию незамедлительно подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Миассе в Челябинской области ссора двух женщин в ночном кафе закончилась уличным конфликтом с применением оружия. Женщины сначала начали выяснять отношения в кафе, затем продолжили ссору на улице. За одну из участниц конфликта вступился 45-летний мужчина. Он достал из внедорожника карабин «Сайга» и произвёл неприцельные выстрелы в землю. В результате огнестрельные ранения получили двое посетителей кафе 1995 и 2000 года рождения. Пули рикошетом попали одному в грудь, а другому в ногу. Стрелявший после инцидента скрылся. Преступника задержали на одной из баз отдыха и доставили в отдел полиции.