Орел, 23 декабря, 2023, 19:38 — ИА Регнум. В Орле сотрудники МЧС при помощи детской «ватрушки» спасли провалившуюся под лёд собаку, сообщает 23 декабря Telegram-канал МЧС России.

Кадр из видео

Собака провалилась под лёд, когда её выгуливала хозяйка. Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили, что лёд слишком тонкий. Они попросили «ватрушку» у катавшихся неподалёку детей и на ней добрались до животного.

Собаку передали хозяйке. Её жизни ничего не угрожает, сказано в материале.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3855148" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2023 года в Подольске Московской области спасли собаку, которая застряла между трубами в канализационном люке. 12-летняя такса упала в люк во время прогулки с хозяйкой. Администрация города организовала спасательную операцию, в ходе которой специалисты при помощи тяжёлой техники смогли отодвинуть бетонные блоки, которые заблокировали питомца. Собаку удалось освободить спустя несколько часов. Животное не пострадало.

В августе 2023 года в МЧС сообщили, что пожарные в Ижевске спасли собаку, кошку и двоих котят. Возгорание произошло в жилом многоэтажном доме, в квартире на девятом этаже. Пламя охватило балкон и кухню. Жильцы квартиры успели эвакуироваться самостоятельно до приезда пожарных, но те, прибыв на место происшествия, увидели в одном из углов квартиры напуганных животных. Пожарные завернули их в плед и вынесли в безопасное место. Возгорание было оперативно ликвидировано, ни люди, ни животные не пострадали.