Лондон, 23 декабря, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В Великобритании резко увеличилось количество компаний, которые могут прекратить свою работу из-за неуплаченных налогов, эксперты связывают проблемы бизнеса с высокими ценами на энергоносители и инфляцией, отметили в своей публикации 23 декабря обозреватели Bloomberg.

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Агентство приводит данные бухгалтерской компании UHY Hacker Young, согласно которым за последний год управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании подало заявки на закрытие 2391 организации из-за неуплаченных налогов. Этот показатель значительно выше, чем годом ранее.

«Огромный рост числа заявок, направляемых Управлением по налоговым и таможенным сборам Великобритании, является явным признаком того, что налоговый орган более агрессивно преследует долги по налогам», — сказал агентству представитель компании Питер Кубик.

По мнению опрошенных Bloomberg экспертов, возросшее давление на британские компании связано с высокими ценами на энергоносители и устойчивой высокой инфляцией.

«Мы бы настоятельно призвали их (власти страны — Прим. ред.) не предпринимать поспешных действий, которые могут спровоцировать проблемы, в том числе в небольших независимых компаниях. Немного здравого смысла и прагматизма помогли бы бизнесу пережить краткосрочные трудности», — отметила в свою очередь исполнительный директор UKHospitality Кейт Николлс.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2023 года обозреватели норвежского издания ABC Nyheter сообщили, что экономики пяти европейских стран ощутимо пострадали на фоне проведения российской спецоперации на Украине. Исследование швейцарского Центробанка, на которое ссылалось издание, показало, что «мрачные» прогнозы касаются экономик Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии.

С февраля 2022 года Европа пережила резкий рост цен на энергоносители, нашествие мигрантов, а также направляла значительные средства на военные расходы, напомнили авторы. Результатами стали скачок инфляции и замедление экономического роста. По оценке специалистов, если бы конфликта на Украине не было, ВВП указанных государств мог быть на 0,1–0,7% выше текущих значений, а инфляция — на 0,2–0,4% ниже.

В декабре 2023 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что ВВП России растёт на фоне того, как европейская экономика скатывается в рецессию. Комментируя принятие властями ЕС 12-го пакета антироссийских санкций, Медведев иронически поблагодарил власти Евросоюза, напомнив, что в третьем квартале 2023 года ВВП Германии в годовом выражении сократился на 0,3%, ВВП Франции — на 0,1%, в то время как ВВП России в тот же период вырос на 5,5%.