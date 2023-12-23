Песков сообщил, что Путин провёл итоговую встречу с правительством
Песков: Путин провёл на этой неделе итоговую встречу с правительством
Москва, 23 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на текущей неделе провёл итоговую в 2023 году встречу с правительством, рассказал журналистам 23 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Традиционную предновогоднюю итоговую встречу с министрами в 2023 году проводить не будут, потому что президент недавно встречался с ними на заседании Совета по национальным проектам, пояснил Песков.
«Нет, с правительством нет (специальной встречи в графике президента на следующую неделю. — Прим. ред.), фактически она уже была, когда были нацпроекты», — сказал пресс-секретарь президента.
Он также рассказал, что следующая рабочая неделя Владимира Путина будет напряжённой — глава государства, в частности, примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС и в неформальном саммите СНГ в Петербурге.
Ранее Песков также сообщил, что вскоре после праздников Владимир Путин продолжит рабочие поездки по стране. Вероятно, глава государства в ходе каникул сделает паузу в работе, но полностью новогодние каникулы использовать не будет.
Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что направлять новогодние и рождественские поздравления в 2023 году Владимир Путин будет главам только дружественных стран.
17 декабря в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» президент рассказал, что собирается по традиции встретить Новый год в кругу близких и с бокалом шампанского. По словам главы государства, он ещё «не был в магазине», но постарается «сделать что-то приятное» для людей, с которыми будет встречать Новый год.