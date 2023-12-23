Москва, 23 декабря, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на текущей неделе провёл итоговую в 2023 году встречу с правительством, рассказал журналистам 23 декабря пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Традиционную предновогоднюю итоговую встречу с министрами в 2023 году проводить не будут, потому что президент недавно встречался с ними на заседании Совета по национальным проектам, пояснил Песков.

«Нет, с правительством нет (специальной встречи в графике президента на следующую неделю. — Прим. ред.), фактически она уже была, когда были нацпроекты», — сказал пресс-секретарь президента.

Он также рассказал, что следующая рабочая неделя Владимира Путина будет напряжённой — глава государства, в частности, примет участие в заседании Высшего совета ЕАЭС и в неформальном саммите СНГ в Петербурге.

Ранее Песков также сообщил, что вскоре после праздников Владимир Путин продолжит рабочие поездки по стране. Вероятно, глава государства в ходе каникул сделает паузу в работе, но полностью новогодние каникулы использовать не будет.

Кроме того, пресс-секретарь президента сообщил журналистам, что направлять новогодние и рождественские поздравления в 2023 году Владимир Путин будет главам только дружественных стран.

17 декабря в интервью автору программы «Москва. Кремль. Путин» президент рассказал, что собирается по традиции встретить Новый год в кругу близких и с бокалом шампанского. По словам главы государства, он ещё «не был в магазине», но постарается «сделать что-то приятное» для людей, с которыми будет встречать Новый год.