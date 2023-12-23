Москва, 23 декабря, 2023, 19:15 — ИА Регнум. В первой половине 2024 года основным направлением сбережений у населения России останутся банковские вклады, считает доцент финансового университета при правительстве РФ Пётр Щербаченко. Об этом он заявил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ранее ряд российских экономистов и экспертов спрогнозировали, какой будет доходность по вкладам в банках РФ. Некоторые аналитики, в частности, прогнозируют высокую доходность краткосрочных вкладов.

«На декабрь 2023 года ставки по банковским вкладам достигли максимума за год. Максимальные ставки достигают 16-18,5% годовых. На повышение доходности по банковским вкладам повлияло стремительное повышение ключевой ставки Центрального банка РФ с 7,5% до 16% годовых. Значительно вырос объём средств физических лиц на банковских счетах к III кварталу 2023 года — до 40,8 трлн рублей», — заметил Щербаченко.

По его мнению, на доходность банковских вкладов будут влиять ключевая ставка Центрального банка РФ, курс доллара и размер инфляции.

«Главный целевой показатель денежно-кредитной политики Банк России — это снижение темпа инфляции к уровню 4%, понижение темпов потребительского кредитования и рост накоплений. Для достижения целевого значения инфляции Центральный банк РФ сохранит ставку на высоком уровне. Таким образом, можно предвидеть ещё незначительный рост ключевой ставки до 17-18% или сохранение текущего значения в I квартале 2024 года», — рассказал доцент.

Он подчеркнул, что вопрос о том, вносить ли гражданам РФ деньги на банковские вклады, зависит от индивидуальных финансовых целей. Банковские вклады обычно считаются безопасным способом сохранения и сбережения средств, особенно если банк защищён системой страхования вкладов.

«Основной совет на 2024 год — разделить свои финансы на три части. Первую необходимо держать в рублях — она будет использоваться для ежедневных трат. Вторую необходимо перевести в иностранную валюту дружественных стран, а третью — положить на депозит в банк или инвестировать. Главное — в инвестиции стоит оставить те средства, которые не жалко потерять в случае неверной инвестиции», — пояснил Щербаченко.

По его мнению, в первой половине 2024 года основным направлением сбережений у населения останутся банковские вклады. Определяющим фактором выбора сбережений станут высокие ставки по вкладам. Банк России будет стремиться сдержать инфляцию с целью достижения целевого значения 4% и будет удерживать ключевую ставку на уровне, близком к текущему.

«Этот фактор станет определяющим для процентной политики банков, и, соответственно, вклады останутся привлекательным финансовым продуктом. Всё это обеспечит существенный приток средств населения в банки на срочные депозиты. Но не стоит хранить на счетах больше 1,4 млн рублей, то есть больше страховой суммы», — подытожил Щербаченко.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада. После повышения ключевой ставки до 15% облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тыс. рублей. С начала года этот показатель вырос в два раза — с 75 тыс. рублей.

До этого экономист Георгий Остапкович заявил, что инвестиции в золото выглядят сейчас самым надёжным способом сохранения сбережений, так как этот драгоценный металл отличается очень стабильной ценой. Но, по его мнению, основная часть населения России продолжит нести деньги на депозиты.