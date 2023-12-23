Махачкала, 23 декабря, 2023, 18:41 — ИА Регнум. Первая группа эвакуированных жителей Палестины, которые прибыли в Дагестан, получила паспорта граждан России, сообщил 23 декабря заместитель председателя правительства республики Абдурахман Махмудов.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Получение паспортов даёт вам возможность для реализации себя в разных сферах деятельности, вы получаете права, льготы, которые предусмотрены Конституцией РФ. Будете иметь возможность получать медицинскую помощь, образование, реализовать себя по своим профессиям», — сказал Махмудов на церемонии вручения паспортов, слова которого передаёт «РИА Новости».

Как уточнил, в свою очередь, представитель управления по вопросам миграции МВД по Дагестану, среди получивших паспорт 26 мужчин и 19 женщин. В их числе семь несовершеннолетних, самому младшему 14 лет.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября в Дагестан прибыли около 50 эвакуированных из Палестины граждан. В их числе 21 ребёнок. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что все вопросы с обустройством быта беженцев возьмёт под личный контроль.

Председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов на следующий день уточнял, что в республику прибыла вторая группа палестинских беженцев.