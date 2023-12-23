Лондон, 23 декабря, 2023, 17:44 — ИА Регнум. «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла 23 декабря на стадионе «Олимпийский» в Лондоне и завершилась со счётом 2:0.

IMAGO/Paul Terry/Global Look Press

На 72-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн. Спустя шесть минут форвард Мохаммед Кудус удвоил преимущество хозяев.

«Вест Хэм» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 18 играх. «Манчестер Юнайтед» опустился на восьмое место, на счету команды 28 очков после 18 матчей.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря «Ливерпуль» на выезде одержал победу над лондонским «Кристал Пэлас» в матче 16-го тура АПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:1. Победу мерсисайдцам принёс полузащитник Харви Эллиотт на 91-й минуте.

27 ноября «Манчестер Юнайтед», обыграв «Эвертон» со счетом 3:0, стал первой в истории командой, проведшей 500 «сухих матчей» в рамках Английской премьер-лиги.