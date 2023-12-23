Челябинск, 23 декабря, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Житель Челябинска устроил погром в поликлинике, когда пришёл на приём к врачу. Медикам пришлось вызвать группу быстрого реагирования, сообщает 23 декабря региональный портал «74.RU».

Павел Бедняков/РИА Новости

Инцидент произошёл 20 декабря в поликлинике на Комсомольском проспекте. Пациент пришёл в кабинет неотложной медицинской помощи и, по словам врача, подал ей листок с записанными на нём симптомами. На вопрос о жалобах он ответил невнятно, а затем стал вести себя агрессивно и сквернословить.

«В какой-то момент стукнул кулаком по кушетке. Я испугалась, и мы нажали на тревожную кнопку», — рассказала женщина.

Мужчина требовал документ для оформления инвалидности после инсульта, перенесённого в 2016 году. Разбушевавшись, он повредил мебель и технику в кабинете. Пациента скрутили и удерживали до приезда полиции сотрудники ЧОП.

Следственный комитет начал проверку после инцидента в поликлинике, сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Челябинске на врача напал пьяный пациент, получивший травму головы. Он ударил медика в ходе осмотра в одном из стационаров. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.