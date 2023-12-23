Москва, 23 декабря, 2023, 17:25 — ИА Регнум. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева, устроившая в Москве скандальную «голую» вечеринку, могла сделать пластическую операцию, в частности — удалить комки Биша. Таким мнением в беседе с kp.ru поделился хирург Иван Володченков.

Валерий Мельников/РИА Новости Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева

По его словам, перемены на лице Ивлеевой происходили постепенно и поэтапно, поэтому не бросалось в глаза. Вероятно, предположил хирург, она сделала трансконъюктивальную блефаропластику — удаление грыж нижних век через слизистую без разреза по коже.

Володченков объяснил, что на фото пятилетней давности у звезды заметны «наплывающие» мешки под глазами, а сейчас их нет. Кроме того, по его мнению, блогер могла сделать отопластику или коррекцию лопоухости, а также удалить комки Биша.

Плюс ко всему, добавил хирург, Ивлеева могла воспользоваться ботоксом, а также филлерами в скуловой зоне, в зоне подбородка и в латеральных углах нижней челюсти для создания «треугольника молодости».

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Как передавало ИА Регнум, 20 декабря в московском клубе «Мутабор» прошла закрытая «голая» вечеринка Ивлеевой, дресс-код которой предполагал минимальное количество одежды. Гостями мероприятия стали звёзды отечественного шоу-бизнеса, в том числе Лолита, Филипп Киркоров, Ксения Собчак и другие. «Виновница торжества» показала нижнее декольте, надев на чёрные стринги изумруд и бриллианты стоимостью 23 млн рублей.

21 декабря глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал проверить Ивлееву на пропаганду ЛГБТ. С аналогичным обращением в надзорные органы обратились руководители организации «Зов народа». Правозащитники потребовали закрыть клуб «Мутабор», где прошло мероприятие.

В ночь на 22 декабря в клуб пришли правоохранители, они изъяли записи с камер наблюдения. Глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн информировал, что Роскомнадзор обнаружил признаки пропаганды ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) в фото– и видеоматериалах с «голой» вечеринки.

Кроме того, 22 декабря стало известно, что рэпера Vacio (Николай Васильев), который присутствовал на мероприятии, арестовали на 15 суток. Он извинился за участие и заявил, что не хотел своим поведением никого оскорбить.