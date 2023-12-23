Владимир, 23 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Автобус со школьниками из города Струнино Владимирской области опрокинулся под Ярославлем. Об этом 23 декабря сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Ярославской области сегодня опрокинулся автобус со струнинскими школьниками. 20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию», — написал Авдеев.

ДТП произошло в районе деревни Филимоново Ростовского района. По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и съехал в кювет.

Глава региона сообщил, что водитель и пассажиры автобуса живы. Двое взрослых пострадали, они доставлены в больницу города Ростова с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Остальные продолжили экскурсию на резервном автобусе.

Как сообщало ИА Регнум, 18 декабря в Башкирии заказной автобус с детьми столкнулся с самосвалом. ДТП произошло в Уфимском районе на шестом километре Алексеевского шоссе. Следовавший на экскурсию автобус HIGER столкнулся с грузовиком SHACMAN. Пострадали семь человек, из них шесть — дети.

Двое детей и пятеро взрослых получили травмы в дорожной аварии в Удмуртии. Столкнулись Lada Vesta и микроавтобус «Газель-Next», перевозивший детей. Школьный автобус, в котором находились 17 человек, включая восьмерых детей, съехал из-за столкновения в кювет.