Ростов-на-Дону, 23 декабря, 2023, 17:06 — ИА Регнум. Вручение специального новогоднего сбора для военнослужащих под девизом «Всё для Победы!» состоялось в Ростове-на-Дону. Помимо праздничных подарков российские бойцы получили 130 автомобилей УАЗ, сообщили 23 декабря ИА Регнум в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

Общероссийский Народный фронт

В акции приняли участие представители ОНФ, военкоры, телеведущие, блогеры, спортсмены и другие известные люди. В костюмах Дедов Морозов и Снегурочек они вручили военнослужащим ключи от машин, закупленных Минпромторгом, и «тёплые» подарки: дизельные, электрические и газовые тепловые пушки, печи, газовые плиты с функцией обогрева, а также зимнюю амуницию, шапки и перчатки.

«Народные» Деды Морозы и Снегурочки отправились на передовую для того, чтобы поздравить бойцов с наступающим Новым годом», — отметили в ОНФ.

В новогоднем сборе приняли участие десятки тысяч людей, в результате было собрано свыше 100 млн рублей. Благодаря помощи Минпромторга для бойцов, находящихся на передовой, закуплена партия из 1500 автомобилей УАЗ. В машинах есть шины, печки, тепловые пушки и утеплённые вещи.

Кроме того, на позиции будет отправлено и сложное оборудование — коптеры, тепловизоры, системы радиоэлектронной борьбы, отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

«Хочу передать нашим бойцам поддержку от моих коллег-спортсменов, что их любят и ждут, о них заботятся сотни тысяч людей», — заявил представитель Народного фронта, боксёр, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

Пресс-секретарь батальона «Пятнашка» с позывным Лиса Елена Соколова добавила, что бойцам передали небольшую ёлочку, набор сладостей, письма и рисунки от детей. Послания со словами поддержки прислали военным люди со всей страны, от Калининграда до Владивостока, отметила она.

Новогодний сбор продолжается, добавили в ОНФ.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре участникам СВО отправили спецтехнику, способную пройти по бездорожью и снегу, а также гуманитарную помощь. В октябре представители ОНФ и шахматист Сергей Карякин передали бойцам оборудование и амуницию на сумму свыше 31 млн рублей, в том числе квадрокоптеры, тепловизоры и средства радиоэлектронной борьбы.