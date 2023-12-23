Москва, 23 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в создании одного из номеров нового ледового шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «Вечера на хуторе».

Алексей Майшев/РИА Новости Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей», — сказала она журналистам после выступления.

23 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве состоялась премьера шоу. Произведение Николая Гоголя, которое рассказывает историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане, впервые было использовано в качестве основной темы для ледовой постановки.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее фигуристка рассказала о своей семейной жизни с супругом, пресс-секретарем президента России. Она призналась, что брак с Песковым не обходится без ссор и обид. И добавила, что достаточно быстро отходит и уже на следующий день после ссоры она всегда забывает все обиды и не видит смысла в них.

Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.

В марте 2022 года США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России и двух его детей.