Навка рассказала об участии Пескова в создании номера её ледового шоу
Москва, 23 декабря, 2023, 17:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков принял участие в создании одного из номеров нового ледового шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки «Вечера на хуторе».
«Моя дочь принимала участие, она помогала озвучивать хор. По секрету могу вам даже сказать, что в создании одного из номеров принимал участие мой супруг. Он подсказал идею музыки для номера Оксаны и Вакулы. Так что работаем всей семьей», — сказала она журналистам после выступления.
23 декабря на арене «Мегаспорт» в Москве состоялась премьера шоу. Произведение Николая Гоголя, которое рассказывает историю любви кузнеца Вакулы к красавице Оксане, впервые было использовано в качестве основной темы для ледовой постановки.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее фигуристка рассказала о своей семейной жизни с супругом, пресс-секретарем президента России. Она призналась, что брак с Песковым не обходится без ссор и обид. И добавила, что достаточно быстро отходит и уже на следующий день после ссоры она всегда забывает все обиды и не видит смысла в них.
Навка и Песков поженились в 2015 году. У пары есть общая дочь. В настоящее время Навка занимается развитием собственных шоу.
В марте 2022 года США ввели санкции против супруги пресс-секретаря президента России и двух его детей.