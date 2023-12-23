Москва, 23 декабря, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции за минувшие сутки отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении и нанесли поражение живой силе и технике противника в четырёх районах Донецкой Народной Республики, рассказали 23 декабря в Министерстве обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard-2 производства ФРГ, боевая машина пехоты Bradley производства США и три автомобиля», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были поражены семь единиц техники противника — самоходная артиллерийская установка Krab, две гаубицы «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика» и две гаубицы Д-30, рассказал Конашенков.

Также 23 декабря в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении в районе Новомихайловки. Две атаки были отражены на краснолиманском направлении, в районах Торского и Червоной Дибровы, потери противника составили до 150 военнослужащих. На херсонском направлении ВСУ за сутки потеряли до 100 военных.

Как сообщало ИА Регнум ранее, ВСУ продолжают обстреливать гражданские объекты на территории ДНР. Утром 23 декабря обстрелам подверглись столица республики и Ясиноватая. 22 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что в результате удара, нанесённого ВСУ с помощью беспилотника, ранения получили 12 человек, в том числе пять сотрудников МЧС.

Российские войска за неделю отразили 43 атаки ВСУ и улучшили положение на донецком направлении, сообщил Конашенков 22 декабря. За этот период противник потерял более 1610 военнослужащих убитыми и ранеными, а также три танка, 17 боевых бронированных машин, пусковую установку РСЗО HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.