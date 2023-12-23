Вашингтон, 23 декабря, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президент США Джозеф Байден подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, объём расходов составит 886,3 млрд долларов, сообщили в пресс-службе американской администрации.

Petty Officer 1st Class Ryre Arc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нынешний показатель является рекордно высоким. Годом ранее объём военных расходов США составлял на 3% (на 28 млрд долларов) меньше.

Документ предполагает повышение расходов на новые производственные мощности для ВПК США. Предусмотрено строительство новых кораблей, самолётов, бронетехники, производство систем вооружения и боеприпасов ВПК США, а также выделение средств на системы ПРО для Израиля.

В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн долларов — в рамках «инициативы содействия безопасности». В рамках этой программы Пентагон закупает у производителей новую технику для ВСУ. Действие программы продлено до 2027 финансового года, в проекте бюджета оговорены механизмы контроля за использованием направленной в Киев помощи.

Кроме того, США намерены потратить 14,7 млрд долларов на «сдерживание Китая» в Индо-Тихоокеанском регионе. Предполагается поставить на Тайвань противокорабельные ракеты, расширить военное партнёрство с другими странами региона и чаще проводить совместные учения.

Палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета страны 14 декабря, днём ранее его одобрил Сенат. Сенатор-демократ Майкл Бенне отмечал, что заблокировал ускоренное рассмотрение бюджета, поскольку хотел «выиграть время» для дискуссий о выделении помощи Украине, чтобы конгрессмены не ушли на рождественские каникулы, не решив этот вопрос.

Администрация США тем не менее не сумела достичь компромисса с депутатами о выделении 60 млрд долларов на поддержку ВСУ. Вопрос будет осуждаться после возвращения парламентариев с каникул в январе 2024 года.