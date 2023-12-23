Краснодар, 23 декабря, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Победитель первенств России и Европы по боксу Альберт Родионов разбился в ДТП в Краснодарском крае, сообщила 23 декабря пресс-служба Федерации бокса РФ в своём Telegram-канале.

Личная страница Альберта Радионова Вконтакте Альберт Родионов

«Трагическая новость пришла к нам из Краснодарского края. В ДТП разбился трёхкратный победитель первенства России, победитель первенства Европы Альберт Родионов. Ему не было и 30 лет», — сказано в сообщении.

В федерации уточнили, что у Родионова остались жена и семилетняя дочь.

Похороны спортсмена состоятся 24 декабря в городе Волжском. Федерация возьмёт на себя все расходы и поможет семье боксёра.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день в Ростовской области в результате столкновения пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека. В региональном минздраве уточнили, что в аварии пострадали 14 человек, 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Днём ранее, 2 декабря, в Калмыкии в результате ДТП с участием трёх автомобилей погибли три человека, в том числе малолетний ребёнок. Отмечается, что авария произошла на 20-м км автодороги Астрахань — Элиста в Целинном районе.