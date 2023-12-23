Москва, 23 декабря, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Российского певца грузинского происхождения Ираклия Пирцхалаву не впустили в Молдавию на собственный концерт, сообщает 23 декабря кишинёвский телеканал ТВ-5.

ТАСС/ Владимир Астапкович Ираклий Пирцхалава

«Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока неизвестна», — говорит в публикации, размещённой на сайте телеканала.

Отмечается, что Пирцхалава должен был выступить в рамках праздничных мероприятий в городе Оргееве, где недавно выборы мэра выиграла представитель оппозиции Татьяна Кочу, чью кандидатуру поддерживает молдавский политик Илан Шор.

Пирцхалава подтвердил «Газетe.ru», что его не впустили в Молдавию. По словам исполнителя, пограничники не объяснили причины такого решения, но попросили не обижаться и возвращаться.

«Вызывает печаль та ситуация, что я не встретился со своими поклонниками, но есть все шансы, что концерты перенесутся. Об этом будет сообщаться заранее. Какие-то политические игры, но я не понимаю, с чем это связано и почему должны страдать артисты и зрители», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря молдавский парламент утвердил стратегию национальной безопасности, в которой говорится, что Россия якобы является главной угрозой Молдавии. В пользу проекта документа отдали свои голоса 59 из 101 депутата. Её текст представила ещё в октябре глава страны Майя Санду, созвав высший совет безопасности страны.

20 ноября Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии в качестве ответа Кишинёву за продолжающиеся преследования русскоязычных СМИ со стороны молдавских властей. В МИД РФ также вызвали посла республики в Москве, которому выразили протест.