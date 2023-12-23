Лос-Анджелес, США, 23 декабря, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Третий по высоте небоскрёб в Лос-Анджелесе Aon Center продали за сумму, на 45% меньшую цены покупки. Скидка составила около $120 млн, сообщает 23 декабря агентство Bloomberg.

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Небоскрёб приобрели за $147,8 млн инвесторы Дэниел Абрамс и Адам Тишер. Это здание высотой в 62 этажа было построено в 1973 году, а в 2014 году куплено компанией Shorenstein за $268,5 млн.

Отмечается, что продажа Aon Center стала крупнейшей офисной сделкой в 2023 году в центре Лос-Анджелеса. По сравнению с предыдущей продажей цена сократилась почти вполовину, так как офисы продолжают дешеветь из-за большого числа вакансий и высоких финансовых затрат.

Офисный рынок в Лос-Анджелесе считается наиболее пострадавшим в США со времён пандемии коронавируса. Удалённая работа становится популярнее, а растущие процентные ставки снижают стоимость, уничтожая капитал владельцев, говорится в статье.

Брокер компании Colliers Шон Фалп, представляющий покупателей, заявил, что после сделки Aon Center получит конкурентные возможности для привлечения и удержания арендаторов, которым нужен благоустроенный офис в небоскребе в самом центре города.

Около 30% офисных площадей в центре Лос-Анджелеса были доступны для аренды или субаренды в третьем квартале года, отмечает издание.

Как сообщало ИА Регнум, в США растут ставки по ипотеке. В августе аналитическая платформа Mortgage News Daily (МND) зафиксировала новый максимум средних ставок по 30-летним ипотечным кредитам с осени 2000 года — 7,48%.