Москва, 23 декабря, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Одна из причин неготовности российской экономики к приватизации — это крайне высокий износ основных фондов, считает ведущий научный сотрудник Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров. Об этом он завил 23 декабря корреспонденту ИА Регнум.

Ранее глава Сбера Герман Греф заявил, что подавляющее большинство российских государственных компаний могли бы быть приватизированы.

Мастеров уверен, что российская экономика на данный момент к приватизации не готова, причём связано это с целым рядом причин. Среди них сильное технологическое отставание и недостаточная развитость инфраструктуры. А в ряде ключевых отраслей экономики наблюдается крайне высокий износ основных фондов, превышающий половину парка всех основных средств.

«Как показывает практика, многие собственники неправильно определяют приоритеты развития компаний, больше внимания уделяя маркетинговым вопросам, а не технико-экономической стороне проектов. Они недостаточно разборчивы в подборе управленческого персонала, в большей степени ориентируясь на связи и личностные аспекты взаимоотношений, чем на профессиональную подготовку и компетентность управленческого персонала», — констатировал Мастеров.

Более того, по его словам, нередко возникают ситуации, когда более подготовленные кадры оказываются в невыгодном положении на предприятии, испытывая негативное отношение как со стороны собственников, так и со стороны коллег по причине непонимания их идей и предложений вследствие недостаточной подготовки.

«Прошло уже более 30 лет с момента перехода российской экономики к рыночным отношениям, но до сих пор среди учёных и практиков не сложилось чёткого понимания роли и назначения таких дисциплин, как управленческий учёт, управленческий анализ, в то время как подобные дисциплины играют крайне важную роль в обосновании и подготовке управленческих решений», — сказал экономист.

Кроме того, сказывается ⁠дефицит квалифицированных кадров рабочих и инженерных специальностей, способных на современном уровне решать необходимые задачи, отвечающие современным требованиям и вызовам.

Все эти проблемы, по мнению Мастерова, не могут быть решены без активного участия государства, соответствующих планово-экономических расчётов, масштабных программ подготовки квалифицированных кадров и технологического перевооружения, без серьёзных инвестиций.

«И тем более сомнительна эффективность приватизации в условиях современной геополитической напряжённости, когда против российской экономики введены масштабные санкции. С учётом всего этого эффективность таких мер, как приватизация вызывает большие сомнения. Наоборот, их массовое внедрение рискует серьёзно дестабилизировать финансово-экономическую и социально-политическую обстановку в стране», — подытожил экономист.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Грефа, Сбер — «очень привлекательный актив», который «с удовольствием купят». Кроме того, он подчеркнул, что денежные средства от приватизации должны быть направлены на реализацию инвестиционных проектов в России. По его мнению, если государство решило бы приватизировать 25% Сбербанка, то это и повысило бы инвестиционную привлекательность российского рынка, и стимулировало бы весь финансовый рынок.

До этого министр финансов России Антон Силуанов заявил, что его ведомство внесло в правительство список из примерно 30 крупных компаний для возможной приватизации.

Однако, как полагает профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, если власти России проведут масштабную приватизацию, то в ближайшей перспективе это снизит дефицит бюджета, но в долгосрочной ничего к лучшему не изменится. Кроме того, он напомнил, что Россия имеет негативный опыт приватизации.