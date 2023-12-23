Вашингтон, 23 декабря, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Весеннее наступление Вооружённых сил РФ может закончиться поражением Украины. Об этом 23 декабря написало американское издание The Hill.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Отмечается, что европейские страны без дальнейшей помощи со стороны США не смогут восполнить дефицит того, что требуется для ВСУ. При этом Украина ослабнет перед возобновлением российского наступления весной.

«На этот раз, возможно, Киев падёт, а Владимир Зеленский будет вынужден бежать или погибнет», — говорится в публикации.

Автор отметил, что контрнаступление ВСУ достигло жалкого прогресса. Минные поля и уничтожающий огонь российской артиллерии привели к тому, что украинские войска за пять месяцев смогли продвинуться только на 17 км.

Ранее газета The New York Times написала, что Вооружённые силы РФ перехватили инициативу на большей части фронта. За последнее время российские войска завладели инициативой в районе Авдеевки, Купянска, Артёмовска и Марьинки, при этом украинская армия вынуждена отступать, отметили в издании.

Командир спецназа «Ахмат», Герой России Апты Алаудинов заявил, что в 2024 году российские военные поставят окончательную точку в спецоперации на Украине. Сейчас бойцы ежедневно продвигаются вперёд, выбивают противника, забирают у него территории, причём с наименьшими потерями. ВС России работают «намного грамотнее, техничнее и естественнее», чем противник, сказал командир.

Президент России Владимир Путин 19 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны отметил, что Киев несёт тяжёлые потери, его резервы в значительной степени растрачены из-за попыток явить Западу результаты контрнаступления. Также российский лидер отметил, что миф о неуязвимости западной военной техники рухнул в ходе СВО.