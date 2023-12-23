Оттава, 23 декабря, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки назвал форварда «Нью-Джерси Девилз» Джека Хьюза самым похожим на него игроком. Об этом сообщает BR Open Ice.

www. imago-images.de/Global Look Press Канадский хоккеист Уэйн Гретцки

«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что, прежде всего, он быстрее меня и невероятно хорошо видит лёд», — сказал Гретцки.

Хьюз как хоккеист достиг совершенно нового уровня, подчеркнул 62-летний канадец, на счету которого больше всего забитых голов: 894 в 1487 играх.

В текущем сезоне НХЛ на счету американца Хьюза 26 встреч, в которых он забил 14 голов и оформил 24 ассиста. Команда «Нью-Джерси Девилз» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 34 очками после 31 матча.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Хьюз попал в топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ, он занял 17-ю строчку после Джека Айкела из «Вегас Голден Найтс». Следующим после Хьюза шёл Евгений Малкин («Питтсбург»).