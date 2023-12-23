Калининград, 23 декабря, 2023, 15:27 — ИА Регнум. На польско-российской границе образовалась крупная пробка из автомобилей с иностранными номерами, сообщает 23 декабря калининградский новостной Telegram-канал «Клопс».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Водители едут в регион. По словам очевидцев, в очереди более 300 машин», — сказано в сообщении.

О причине появления затора на дорогах не сообщается.

Как предавало ИА Регнум, около 4 тыс. грузовых машин стоят в очереди на границе Польши с Украиной из-за блокировки польскими перевозчиками пропускных пунктов. Об этом 22 декабря сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире всеукраинского телемарафона.

Польские перевозчики с ноября блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отменённую систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ. Очередь из грузовиков на польской стороне достигала 50 км, в ней скончались два украинских водителя.

По мнению экс-советника бывшего президента Украины Леонида Кучмы политолога Олега Соскина, затянувшаяся блокада КПП на польско-украинской границе грозит вылиться в открытый военный конфликт между двумя странами.