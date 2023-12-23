Махачкала, 23 декабря, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР, композитор Мурад Кажлаев скончался в Дагестане в возрасте 92 лет. Об этом министр культуры республики Зарема Бутаева сообщила 23 декабря в своём Telegram-канале.

Юрий Сомов/РИА Новости Народный артист РСФСР, композитор Мурад Кажлаев

«С именем Мурада Кажлаева связана целая эпоха дагестанской музыкальной академической культуры, которую выдающийся музыкант возвёл на ранее недостижимую высоту», — отметила Бутаева.

Она выразила глубокие соболезнования семье и близким композитора. Церемония прощания и похороны Мурада Кажлаева пройдут 24 декабря на кладбище по улице Танкаева в Махачкале, сообщила министр.

Мурад Магомедович Кажлаев родился 15 января 1931 года в Баку, окончил Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова. Со студенческих лет состоял в Союзе композиторов СССР. Стоял у истоков дагестанской композиторской школы, написал музыку к первому национальному балету «Горянка», поставленному по поэме Расула Гамзатова.

Кажлаев — автор музыки к гимну Республики Дагестан 2016 года, композиций к фильмам «Горянка», «Любовь моя, печаль моя», «Загадка кубачинского браслета» и другим.