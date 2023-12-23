Киев, 23 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Украина уступает России в мобилизационных и финансовых ресурсах, а потому жителям Украины нужно готовиться к тотальной мобилизации, заявил 23 декабря начальник службы авиации и ПВО 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самоваров.

Сергей Корсун ИА Регнум

«У нас нет такого мобилизационного потенциала, как у России, нет столько денег и ресурсов», — цитирует Самоварова Klymenko Time.

Предстоящая зима будет для ВСУ весьма сложной, а 2024 год — сложнее, чем два предыдущих, сказал также военнослужащий. При этом, по его мнению, рано или поздно военный конфликт закончится переговорами.

Украинские СМИ ранее сообщали об усилении рейдов сотрудников военкоматов в ресторанах, спортзалах, санаториях, торгово-развлекательных центрах и иных заведениях. Бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук заявлял, что в Киевской области развернут мобильные блокпосты, на которых будут раздавать повестки. Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря рассказал, что командование ВСУ обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 21 декабря заявил, что власти страны хотят призвать в ВСУ граждан страны, уехавших за рубеж. Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс позднее сказал, что его ведомство готово заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации, однако официального запроса от Киева не поступало. Депутат парламента Германии Йоханн Вадефул в свою очередь заявил, что беженцы с Украины должны вернуться в свою страну, чтобы служить в ВСУ.

Обозреватели американской газеты The Wall Street Journal 20 декабря отмечали, что, по мнению военных ВСУ, Украина не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».