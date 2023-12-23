Белгород, 23 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе, сообщил 23 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

Он уточнил, что инцидент произошёл между посёлками Совхозный и Горьковский, где дорожники проводили ремонтные работы на мосту.

«Взрывное устройство попало в асфальтоукладочный каток и ранило трёх рабочих. Всех пострадавших бригады скорой помощи доставляют сейчас в городскую больницу №2 города Белгорода», — информировал Гладков.

По его словам, один из мужчин в тяжёлом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Гладков заявлял, что ВСУ обстреливают село Теребрено Краснояружского района Белгородской области.

В этот же день ВСУ обстреляли из миномёта окраину города Шебекино. Пострадавших не было. Взрывной волной были выбиты окна и посечён фасад в частном жилом доме.

Также сообщалось, что 22 декабря в Валуйском городском округе Белгородской области средствами радиоэлектронной борьбы был сбит украинский БПЛА. Детонации не произошло. Пострадавших и разрушений также не было.