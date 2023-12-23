Москва, 23 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Российские войска нанесли огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районе Купянска. Об этом 23 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Купянск и Терны Харьковской области», — сказал Конашенков.

Он отметил, что на купянском направлении ВСУ потеряли за сутки до 15 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА Регнум, российские бойцы Западной группировки войск удержали выгодные рубежи на купянском направлении. В результате неудачной атаки украинских боевиков российские военные закрепились на выгодных рубежах обороны. В ходе боя была уничтожена небольшая группа ВСУ и несколько мобильных средств огневой поддержки.

До этого сообщалось, что бойцы группировки сил «Запад» отразили сразу семь контратак украинских боевиков на купянском направлении. Потери киевской армии составили до 55 человек, было разбито два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномёта, четыре пикапа и орудие Д-20.