Москва, 23 декабря, 2023, 14:36 — ИА Регнум. Семь регионов России 23 декабря могут столкнуться с нарушением связи и электричества из-за непогоды, сообщили в МЧС РФ.

Эрик Романенко/ТАСС

Отмечается, что 23 декабря существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередачи, затруднением движения транспорта в Северо-Западном федеральном округе на территории Калининградской области, где порывы ветра могут достигать 25 м/с.

Также в перечень регионов с риском ЧС вошли Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкария. В Северной Осетии, Ингушетии и Чечне прогнозируются порывы ветра 30–32 м/с, по высокогорью до 38 м/с.

Как сообщало ИА Регнум, в Крыму на 23 и 24 декабря объявили штормовое предупреждение. В республике ожидается ухудшение погодных условий, включая дожди, мокрый снег, гололедицу, а также сильные порывы ветра, которые составят 15–25 м/c. Из-за непогоды возможны падения рекламных щитов, деревьев и шатких конструкций, поэтому существует угроза жизни и здоровью населения, предупредили в региональном МЧС.

В Москве и Московской области вплоть до вечера 25 декабря объявили жёлтый уровень погодной опасности. По прогнозу Гидрометцентра, в регионе ожидается сильный ветер, снег и гололедица.