Берлин, 23 декабря, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Германии придётся взаимодействовать с Россией, несмотря на разные позиции по Украине. Об этом 23 декабря заявил посол ФРГ в Москве Александер Ламбсдорф в интервью RND.

Известия/ Константин Кокошкин

«Россия была и остаётся крупнейшей страной в мире по площади, имеет постоянное место в Совете Безопасности ООН и является непосредственным соседом ЕС. Так что нам придётся иметь дело с Россией», — сказал Ламбсдорф.

По его словам, нужно как можно быстрее завершить конфликт на Украине и добиться прочного мира.

Говоря о возможности переговоров России и Украины, он заявил, что решение о том, при каких обстоятельствах начнутся переговоры, будет принято в Киеве.

Как сообщало ИА Регнум, в августе МИД РФ призвал Ламбсдорфа отказаться от безрассудной русофобии и указал на конфронтационный характер действий Берлина в разных областях. Также ему было указано на опасный характер безоглядной поддержки немецкими властями киевского режима и накачивания его оружием. МИД отметил, что в дальнейшем Россия будет выстраивать отношения с ФРГ с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Берлина учитывать их.