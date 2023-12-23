Москва, 23 декабря, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России за сутки отразили три атаки украинских военных в районе Новомихайловки на южнодонецком направлении, сообщил 23 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады в районе населённого пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики», — информировал он.

Также российская армия нанесла огневое поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Парасковиевка и Макаровка в ДНР, добавил он.

Представитель российского военного ведомства уточнил, что суточные потери противника на этом направлении составили до 65-ти военнослужащих, три пикапа, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 20 декабря Минобороны России информировало, что за сутки ВСУ потеряли на южнодонецком направлении 110 военнослужащих.

15 декабря Конашенков информировал, что украинская армия за неделю потеряла более 600 военных на южнодонецком направлении, а на краснолиманском до 1100 военных. Также ВСУ в ходе боестолкновений с российскими войсками за неделю потеряли до 335 военных на запорожском направлении.

С начала июня по ноябрь 2023 года украинская армия пыталась вести наступательные действия на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Были задействованы бригады, подготовленные НАТО и вооружённые зарубежной техникой.

Всего с начала СВО потери ВСУ убитыми и ранеными превысили 383 тысячи, уточнил на коллегии Минобороны 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу. Только в ходе контрнаступления Украина потеряла 159 тыс. военных.

Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии, также отмечал, что Украина несёт тяжёлые потери, её резервы в значительной степени растрачены из-за попыток предъявить Западу результаты контрнаступления.