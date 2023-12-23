Москва, 23 декабря, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили за сутки четыре танка, в том числе один Leopard-2, на донецком направлении. Об этом 23 декабря сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Река/ТАСС

«Общие потери противника на данном направлении составили до 200 военнослужащих, четыре танка, в том числе один Leopard-2 производства ФРГ, боевая машина пехоты «Bradley» производства США и три автомобиля», — сказал Конашенков.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Он добавил, что подразделения Южной группировки войск отразили 11 атак и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ около населённых пунктов Красное, Дылеевка, Кирово и Георгиевка в ДНР.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря Конашенков сообщил, что российские войска за неделю отразили 43 атаки ВСУ и улучшили положение на донецком направлении. За неделю противник потерял более 1610 военнослужащих, три танка, 17 бронемашин, пусковую установку РСЗО HIMARS, 24 автомобиля и 44 орудия полевой артиллерии.