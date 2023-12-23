Москва, 23 декабря, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за минувшие сутки в ходе проведения специальной военной операции уничтожили на херсонском направлении до 100 военнослужащих ВСУ, сообщили 23 декабря в Министерстве обороны.

Алексей Коновалов/ТАСС

«На херсонском направлении в результате действий подразделений российских войск, огня артиллерии и ударов авиации потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и орудие Д-30», — рассказал на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также 23 декабря в Минобороны сообщили, что за минувшие сутки ВС РФ отразили три атаки ВСУ на южнодонецком направлении в районе Новомихайловки. Две атаки были отражены на краснолиманском направлении, в районах Торского и Червоной Дибровы, потери противника составили до 150 военнослужащих.

На донецком направлении российские войска в минувшие сутки отразили 11 атак киевской армии, потери противника составили до 200 военных и четыре танка, один из которых — «Leopard-2», сообщил также Конашенков.

Как передавало ИА Регнум ранее, 22 декабря в Минобороны сообщили, что Вооружённые силы России за минувшую неделю уничтожили на херсонском направлении до 510 военных ВСУ. Противник также лишился 24 лодок и 20 артиллерийских орудий.