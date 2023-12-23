Таллин, 23 декабря, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Министр внутренних дел (МВД) Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что его ведомство готово заняться поиском и возвращением украинских беженцев на родину для мобилизации. Однако соответствующего официального запроса от Киева пока не поступало.

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«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходит на работу, имеет место жительства в Эстонии», — сказал Ляэнеметс, слова которого приводит ERR.

Он отметил, что МВД Эстонии неоднократно обращалось к послу и министру внутренних дел Украины с просьбой в случае необходимости уведомлять о находящихся на территории балтийской республики беженцах.

В ближайшие дни, добавил министр, он планирует внести предложение о заключении соответствующего соглашения между двумя государствами. В настоящее время в Эстонии экстрадиция иностранца на родину возможна только в том случае, если он привлечён к уголовной ответственности.

Военнообязанные беженцы получат повестки

В начале 2024 года украинские депутаты Верховной рады представят законопроект о мобилизации мужчин за границей. Об этом 22 декабря сообщило украинское издание «Страна․ua», со ссылкой на представителя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Вадима Ивченко.

Предусматривается, что граждан Украины за границей обяжут проходить те же мобилизационные процедуры и получать повестки, что и не сумевших выехать из страны военнообязанных. Если гражданин не вернётся в военкомат на территории Украины после получения повестки, то это будет считаться нарушением закона с соответствующими последствиями.

Об этой инициативе 21 декабря рассказал министр обороны страны Рустем Умеров. Глава оборонного ведомства пригрозил санкциями тем, кто не согласится возвращаться в страну, но не уточнил, какими именно они будут.

«Мы пока ещё обсуждаем, что произойдёт, если они добровольно не придут», — сказал, в частности, Умеров.

Украина не избежит всеобщей мобилизации

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря заявил, что военное командование обратилось к нему с предложением мобилизовать в ряды ВСУ ещё 450–500 тысяч человек. По словам Зеленского, он это предложение пока не утвердил.

Также он заявил, что закон о мобилизации женщин подписывать не будет. При этом 20 декабря обозреватели американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что, по мнению военных ВСУ, страна не избежит всеобщей мобилизации, потому что ей нужно восстановить «потрёпанную армию».

Киевский режим уже провёл девять волн мобилизации, а в настоящее время в разгаре десятая, заявил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России 19 декабря глава ведомства Сергей Шойгу. Сейчас на Украине призываются в том числе ограниченно годные к военной службе, напомнил Шойгу.