Москва, 23 декабря, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Россия отменяет пошлины на импорт замороженного куриного мяса вслед за пошлинами на импорт яиц, чтобы стабилизировать цены. Это следует из опубликованного 23 декабря постановления правительства.

Егор Алеев/ТАСС

На протяжении всего 2024 года в стране не будут действовать таможенные пошлины на ввоз замороженной курятины в объёме до 140 тыс. тонн. Минсельхоз будет выдавать импортёрам документы, необходимы для беспошлинного ввоза, а также публиковать на сайте данные об остатке объёмов продукции, попадающей под льготу.

«Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», — пояснили в правительстве.

Совет Евразийской экономической комиссии 12 декабря установил квоты на беспошлинный импорт отдельных видов куриного мяса в Россию. Постановление подготовлено для реализации этого решения, указано в сообщении пресс-службы.

Ситуация с ценами на курицу и яйца

Цены на куриное мясо выросли вслед за ценами на яйца. Так, за десять месяцев 2023 года курятина подорожала на 30% — со 181 рубля за килограмм тушки до почти 230 рублей. В начале 2021 года куриное мясо стоило примерно 147 рублей. Яйца в октябре по сравнению с сентябрём подскочили в цене на 13,1%, в Приморье десяток яиц стал стоить 190 рублей.

В октябре в ФАС сообщили, что крупнейшие производители куриного мяса начали снижать оптовые цены. Ранее ведомство направляло крупнейшим производителям куриного мяса запросы, касающиеся обоснованности установленных цен. Ведомство занялось и ценами на яйца.

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур, с начала года превысившего 27%, и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. В начале декабря вице-премьер Виктория Абрамченко поручила принять меры, направленные на увеличение производства мяса кур и куриных яиц.

Во время прямой линии 14 декабря глава государства извинился перед населением за рост цен на куриные яйца. Он объяснил, что такая ситуация сложилась из-за сбоя в работе правительства. По его словам, вовремя не был открыт импорт в расчёте на дополнительный заработок.

Вскоре после этого глава Минсельхоза Патрушев заявил о работе над стабилизацией цен на яйца. Для этого министерство, пояснил он, разработает план по обнулению импортных пошлин и наладит поставки из дружественных стран. По словам министра, в неизменном приоритете находится и поддержка фермеров. Он выразил надежду, что стоимость яиц начнёт снижаться после Нового года.

Яйца пошли из-за рубежа

О беспошлинных поставках Минсельхоз России сообщил в начале второй декады декабря. Ввозимые 1,2 млрд куриных яиц освободят от таможенных пошлин сроком до 30 июня 2024 года — это оперативная мера для насыщения внутреннего рынка. С зарубежными партнёрами ведутся переговоры об увеличении поставок.

Россельхознадзор 19 декабря проинформировал о поступлении в страну первой партии куриных яиц из Азербайджана — 612 тыс. штук. Ожидаются поставки из Ирана и Турции.

Правительство и Минсельхоз занимались решением проблемы роста цен на куриные яйца и до прямой линии главы государства, но мероприятие с участием Владимира Путина ускорило решение проблемы, заявил 18 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.